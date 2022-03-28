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Зеленский рассказал о предстоящих переговорах в Турции

Зеленский рассказал о предстоящих переговорах в Турции Президент Владимир Зеленский рассказал о новом раунде украинско-российских переговоров в Турции.
В регионе
28 марта 2022 г. 01:52
Зеленский рассказал о предстоящих переговорах в Турции

Президент Владимир Зеленский рассказал о новом раунде украинско-российских переговоров в Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал он в своем последнем видеообращении.

"Наши приоритеты известны. Нет никаких сомнений в суверенитете и территориальной целостности Украины", - сказал президент.

По его словам, существующие гарантии безопасности обязательны для государства: "Наша цель и задача - как можно скорее восстановить мир и нормальную жизнь в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что очередные переговоры между Россией и Украиной пройдут в Турции 28-30 марта.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Türkiyədə keçiriləcək Ukrayna-Rusiya müzakirələrindən danışıb

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