    Зеленский рассказал королю Карлу ІІІ о ситуации в Украине

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 17:55
    Зеленский рассказал королю Карлу ІІІ о ситуации в Украине

    Во время аудиенции у короля Великобритании Карлу III президент Украины Владимир Зеленский рассказал ему о ситуации в Украине и актуальных вызовах.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

    "Глава Украинского государства поблагодарил Его Величество и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку нашего народа, а также за сильные публичные месседжи в поддержку Украины и достижения мира для нашей страны", - говорится в сообщении.

    Также Зеленский отметил недавний визит в Киев королевской принцессы Анны и ее важную гуманитарную миссию, сосредоточенную на детях и семьях, пострадавших от войны.

