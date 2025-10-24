Зеленский рассказал королю Карлу ІІІ о ситуации в Украине

Во время аудиенции у короля Великобритании Карлу III президент Украины Владимир Зеленский рассказал ему о ситуации в Украине и актуальных вызовах.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Глава Украинского государства поблагодарил Его Величество и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку нашего народа, а также за сильные публичные месседжи в поддержку Украины и достижения мира для нашей страны", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил недавний визит в Киев королевской принцессы Анны и ее важную гуманитарную миссию, сосредоточенную на детях и семьях, пострадавших от войны.