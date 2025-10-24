İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Zelenski Böyük Britaniya kralı ilə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 18:44
    Zelenski Böyük Britaniya kralı ilə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniya kralı III Karl tərəfindən qəbul zamanı ona ölkəsindəki vəziyyət və aktual çağırışlar barədə məlumat verib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Ukraynanın dövlət başçısı ölkə xalqının dəstəklənməsində nümayiş etdirilən sabit mövqeyə görə krala və bütün Birləşmiş Krallığa təşəkkürünü bildirib", - məlumatda qeyd olunub.

    Bundan başqa, V.Zelenski şahzadə Annanın bu yaxınlarda Kiyevə səfərini və onun müharibədən zərər çəkmiş uşaqları və ailələri əhatə edən vacib humanitar missiyasını qeyd edib.

    Зеленский рассказал королю Карлу ІІІ о ситуации в Украине

