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Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный

Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских войск.
В регионе
1 июля 2022 г. 04:50
Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный

Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских войск.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Бесспорно, главное слово сегодня – "Змеиный". Видимо, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл российский корабль. Затем корабль отбыл навсегда, а теперь и остров снова освобожден. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, летчикам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что остров Змеиный - это стратегический пункт, и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море.

"Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, из нашей земли, из нашего неба", - добавил Зеленский.

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