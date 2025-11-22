Зеленский проинформировал Туска о переговорах с Европой и США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Он проинформировал Туска о деталях дипломатической работы с Европой и США.

Зеленский подчеркнул, что Украине важно проинформировать о ситуации партнеров, которые были с ним с начала военных действий. Политик поблагодарил Туска и народ Польши за поддержку.

Ранее президент Украины сообщил о том, что проведет консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания боевых действий.