Зеленский проинформировал Туска о переговорах с Европой и США
В регионе
- 22 ноября, 2025
- 17:58
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
Он проинформировал Туска о деталях дипломатической работы с Европой и США.
Зеленский подчеркнул, что Украине важно проинформировать о ситуации партнеров, которые были с ним с начала военных действий. Политик поблагодарил Туска и народ Польши за поддержку.
Ранее президент Украины сообщил о том, что проведет консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания боевых действий.
