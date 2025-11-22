Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb
- 22 noyabr, 2025
- 18:13
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Polşanın Baş naziri Donald Tuskla telefon danışığı aparıb.
"Report"un məlumatına görə, Zelenski bu barədə sosial şəbəkələrdə bildirib.
O, Tusku Avropa və ABŞ ilə diplomatik işin detalları barədə məlumatlandırıb.
Ukrayna lideri vurğulayıb ki, ölkə üçün müharibə başlayandan bəri yanında olan tərəfdaşları vəziyyətdən xəbərdar etmək vacibdir. Siyasətçi Tuska və Polşa xalqına dəstəyə görə təşəkkür edib.
Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti döyüşlərin başa çatması üçün atılmalı addımlar barədə tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr aparacağını qeyd etmişdi.
