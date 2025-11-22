İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 18:13
    Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Polşanın Baş naziri Donald Tuskla telefon danışığı aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, Zelenski bu barədə sosial şəbəkələrdə bildirib.

    O, Tusku Avropa və ABŞ ilə diplomatik işin detalları barədə məlumatlandırıb.

    Ukrayna lideri vurğulayıb ki, ölkə üçün müharibə başlayandan bəri yanında olan tərəfdaşları vəziyyətdən xəbərdar etmək vacibdir. Siyasətçi Tuska və Polşa xalqına dəstəyə görə təşəkkür edib.

    Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti döyüşlərin başa çatması üçün atılmalı addımlar barədə tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr aparacağını qeyd etmişdi.

    Volodimir Zelenski ABŞ Ukrayna Polşa Donald Tusk
    Зеленский проинформировал Туска о переговорах с Европой и США

    Son xəbərlər

    18:30

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:13

    Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    18:04

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci azaldıb

    Biznes
    18:04

    Bir sıra fransalı siyasətçi Makronun və hökumətin istefasını tələb edib

    Digər ölkələr
    17:58

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı torpaqlarının BOEM layihələri üçün istifadəsinə dair düzəlişlər hazırlanır

    Energetika
    17:47

    Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 50 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    17:46

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında liqa yarışının IV turu start götürüb

    Fərdi
    17:37
    Foto

    Bakıda "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilib

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Penitensiar xidmətin balansında olan inzibati binanın açılışı olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti