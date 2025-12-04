Зеленский: Председательство Кипра в Совете ЕС может стать важным по открытию кластеров для Украины
- 04 декабря, 2025
- 17:42
В первой половине 2026 года Кипр будет председательствовать в Совете ЕС, и это может войти в историю с точки зрения открытия кластеров для Украины.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Киеве.
Это первый визит президента Кипра в Украину. Зеленский подчеркнул, что за период кипрского председательства в Совете ЕС важно достичь существенного прогресса в расширении Евросоюза.
"Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС. И кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений", - подчеркнул Зеленский.
