
    Зеленский: Председательство Кипра в Совете ЕС может стать важным по открытию кластеров для Украины

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 17:42
    В первой половине 2026 года Кипр будет председательствовать в Совете ЕС, и это может войти в историю с точки зрения открытия кластеров для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Киеве.

    Это первый визит президента Кипра в Украину. Зеленский подчеркнул, что за период кипрского председательства в Совете ЕС важно достичь существенного прогресса в расширении Евросоюза.

    "Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС. И кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений", - подчеркнул Зеленский.

    Zelenski: Kiprin Aİ Şurasına sədrliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətli ola bilər
    Лента новостей