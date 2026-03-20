Зеленский: Поздравляю всех, кто отмечает Новруз, и желаю народу Ирана свободы
В регионе
- 20 марта, 2026
- 23:09
Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю праздника Новруз подверг Иран критике.
Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал на своей странице в X на фарси.
"По случаю Новруза искренне поздравляю всех, кто отмечает этот праздник, и желаю народу Ирана подлинной свободы и безопасности. После войны восстановление справедливости важно для народа Ирана и всего региона", - отметил он.
