    Zelenski: Novruz bayramını qeyd edən hər kəsi təbrik edir, İran xalqına azadlıq arzulayıram

    • 20 mart, 2026
    • 23:13
    Zelenski: Novruz bayramını qeyd edən hər kəsi təbrik edir, İran xalqına azadlıq arzulayıram

    Urayna Prezidenti Volodimir Zelenski Novruz bayramı münasibətilə təbrikində İranı tənqid edib.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə "X"dəki hesabında farsca yazıb.

    "Novruz münasibətilə bu bayramı qeyd edən hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edir, İran xalqına əsl azadlıq və təhlükəsizlik arzulayıram. Müharibədən sonra İran xalqı və bütün region üçün ədalətin bərpası vacibdir",- o bildirib.

    Volodimir Zelenski Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Зеленский: Поздравляю всех, кто отмечает Новруз, и желаю народу Ирана свободы

