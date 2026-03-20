Zelenski: Novruz bayramını qeyd edən hər kəsi təbrik edir, İran xalqına azadlıq arzulayıram
Region
- 20 mart, 2026
- 23:13
Urayna Prezidenti Volodimir Zelenski Novruz bayramı münasibətilə təbrikində İranı tənqid edib.
"Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə "X"dəki hesabında farsca yazıb.
"Novruz münasibətilə bu bayramı qeyd edən hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edir, İran xalqına əsl azadlıq və təhlükəsizlik arzulayıram. Müharibədən sonra İran xalqı və bütün region üçün ədalətin bərpası vacibdir",- o bildirib.
من صمیمانه عید نوروز را به مردم ایران و همه کسانی که امروز این عید را جشن میگیرند، تبریک میگویم.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2026
اوکراین برای مردم ایران آرزوی آزادی و امنیت واقعی دارد. با خلاص شدن از این رژیم وحشتناک تروریستی، ایران میتواند به جامعهای صلحآمیز و شکوفا تبدیل شود، همانگونه که قبلاً بوده است.…
