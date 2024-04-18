О нас

Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому

Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое (Крымский полуостров).
В регионе
18 апреля 2024 г. 04:49
Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое (Крымский полуостров).

Как передает Report, об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Хочу поблагодарить всех в наших Вооруженных Силах Украины, кто готовит специальные операции - особенно важные операции, чрезвычайно веские, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру.

Сегодня Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо Главкому Сырскому за организацию этой операции. Оккупант должен терять, и каждая их потеря – это сила Украины".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna ordusunun Canköyə hücum etdiyini təsdiqləyib

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi