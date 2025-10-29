Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики.

Как сообщает Report, украинский лидер опубликовал текст поздравления на турецком языке на своей странице в соцсети X.

Зеленский подчеркнул, что высоко ценит дружественные и теплые связи Украины с Турцией, а также сотрудничество, осуществляемое в интересах безопасности Черноморского региона.

"Благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принципиальную позицию по ключевым вопросам и за готовность прилагать усилия ради достижения прочного мира.

Турция преодолела большой путь и сегодня является одним из лидеров на международной арене. Желаем Турции оставаться столь же сильной, а дружественному турецкому народу - благополучия и процветания", - говорится в публикации.