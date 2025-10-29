Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    29 октября, 2025
    18:31
    Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики.

    Как сообщает Report, украинский лидер опубликовал текст поздравления на турецком языке на своей странице в соцсети X.

    Зеленский подчеркнул, что высоко ценит дружественные и теплые связи Украины с Турцией, а также сотрудничество, осуществляемое в интересах безопасности Черноморского региона.

    "Благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принципиальную позицию по ключевым вопросам и за готовность прилагать усилия ради достижения прочного мира.

    Турция преодолела большой путь и сегодня является одним из лидеров на международной арене. Желаем Турции оставаться столь же сильной, а дружественному турецкому народу - благополучия и процветания", - говорится в публикации.

    Zelenski Ukraynanın suverenliyinə verdiyi dəstəyə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Лента новостей