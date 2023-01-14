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Зеленский планирует посетить штаб-квартиру Генассамблеи ООН 24 февраля

Зеленский планирует посетить штаб-квартиру Генассамблеи ООН 24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года, в годовщину начала боевых действий России на территории страны, планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН.
В регионе
14 января 2023 г. 14:06
Зеленский планирует посетить штаб-квартиру Генассамблеи ООН 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года, в годовщину начала боевых действий России на территории страны, планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на МИД Украины.

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать... но все еще вопрос, позволит ли ситуация с безопасностью ему приехать", - приводит AP слова первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Дипломат подчеркнула, что, по имеющимся у украинской разведки данным, в феврале Россия планирует "очень серьезное наступление". Этот фактор осложняет планирование визита президента.

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Версия на английском языке Zelenskyy may speak at UNGA meeting in New York 
Версия на азербайджанском языке Zelenski Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edə bilər

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