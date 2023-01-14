Эмина Джапарова на заседании ООН: Нельзя допустить, чтобы Иран ушел от ответственности

Украина призвала государства ООН поддержать формулу мира. План, основанный на целях и принципах организации, направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях.

Украина призвала государства ООН поддержать формулу мира. План, основанный на целях и принципах организации, направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях.

Как передает Report, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой во время заседания Совбеза ООН.

В то же время она выразила сожаление, что "посланник зла - представитель РФ Василий Небензя - все еще находится в кресле постоянного члена Совета безопасности ООН".

Джапарова отметила необходимость дальнейшего усиления давления на Россию с целью уничтожения ее военной машины.

Враг уже ощутил влияние санкций: у армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, отметила она.

"И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла", - отметила она.

Для окончательного поражения РФ и победы демократии, добавила она, необходимо усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России. Речь идет, в частности, о полном нефтяном и газовом эмбарго и отключении российских банков от мировой финансовой системы.

Нельзя также допустить, чтобы те, кто помогает России совершать военные преступления, ушли от ответственности, указала Джапарова, уточнив, что это касается Беларуси и Ирана.

Представительница Украины в очередной раз призвала секретариат ООН направить экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов.

По последним оценкам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критической инфраструктуре Украины, превышает 127 млрд долларов, добавила Джапарова.