Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсетях.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллинне и Риге. А сегодня - Вильнюс", - сообщил он.

Зеленский отметил, что проведет переговоры с президентом, премьер-министром, со спикером сейма Литвы. Также запланированы встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Будут обсуждены такие вопросы, как безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области радиэлектронной борьбы и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.