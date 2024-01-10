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Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву

Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву.
В регионе
10 января 2024 г. 13:10
Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсетях.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллинне и Риге. А сегодня - Вильнюс", - сообщил он.

Зеленский отметил, что проведет переговоры с президентом, премьер-министром, со спикером сейма Литвы. Также запланированы встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Будут обсуждены такие вопросы, как безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области радиэлектронной борьбы и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

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