    Зеленский: Нужно включить в санкционный список еще 340 российских танкеров

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 16:24
    Зеленский: Нужно включить в санкционный список еще 340 российских танкеров

    Необходимо включить в санкционный список еще 340 российских танкеров.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ход брифинга.

    "По нашим данным, 610 танкеров теневого флота были санкционированы. Считаем, что различных судов, где-то 1,5 тыс. плюс, которые работают на Россию, значит, работают на войну. Считаем, что ключевых 340, ядро 65 - это то, что нужно еще санкционировать", - сказал он.

    Президент добавил, что ключевыми партнерами, которые сокращали импорт нефти из РФ или сводили его к "нулю", являются Канада, Австралия, Великобритания, ЕС. В то же время Индия, Китай, Турция и Центральная Азия - увеличивали.

    Владимир Зеленский санкции теневой флот танкеры
    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

