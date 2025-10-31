Зеленский: Нужно включить в санкционный список еще 340 российских танкеров

Необходимо включить в санкционный список еще 340 российских танкеров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ход брифинга.

"По нашим данным, 610 танкеров теневого флота были санкционированы. Считаем, что различных судов, где-то 1,5 тыс. плюс, которые работают на Россию, значит, работают на войну. Считаем, что ключевых 340, ядро 65 - это то, что нужно еще санкционировать", - сказал он.

Президент добавил, что ключевыми партнерами, которые сокращали импорт нефти из РФ или сводили его к "нулю", являются Канада, Австралия, Великобритания, ЕС. В то же время Индия, Китай, Турция и Центральная Азия - увеличивали.