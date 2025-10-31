Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb
31 oktyabr, 2025
Daha 340 Rusiya tankerinin sanksiya siyahısına əlavə edilməsi lazımdır.
"Report"un yerli KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski brifinq zamanı bildirib.
