    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 16:35
    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Daha 340 Rusiya tankerinin sanksiya siyahısına əlavə edilməsi lazımdır.

    "Report"un yerli KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski brifinq zamanı bildirib.

    Зеленский: Нужно включить в санкционный список еще 340 российских танкеров

