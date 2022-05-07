Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз наградил ряд военнослужащих, отличившихся в военных действиях в Украине. Среди них есть и азербайджанцы.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз наградил ряд военнослужащих, отличившихся в военных действиях в Украине. Среди них есть и азербайджанцы-военнослужащие, граждане Украины.

Как передает восточно-европейское бюро Report, об этом сообщили в офисе президента Украины.

Согласно распоряжению Верховного главнокомандующего Украины, Рагиф Вагиф оглы Алиев и Меджид Марлен оглы Абдулгафаров награждены медалями "За отвагу" Украины. Оба азербайджанца являются сержантами Вооруженных сил Украины.

Р.Алиев родом из Самухского района Азербайджана, М.Абдулгафаров - из Губинского района.