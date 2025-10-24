Зеленский: Коалиция желающих обсудит гарантии безопасности для Украины
В регионе
- 24 октября, 2025
- 16:30
Сегодня на заседании Коалиции желающих лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО и энергетическую поддержку.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Мы обсудим на заседании Коалиции желающих гарантии безопасности... частично, я имею в виду противовоздушную оборону и энергетическую поддержку. Поэтому мы поговорим об этом. Спасибо за организацию этой встречи со всеми партнерами", - сказал он.
