    Зеленский: Коалиция желающих обсудит гарантии безопасности для Украины

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 16:30
    Зеленский: Коалиция желающих обсудит гарантии безопасности для Украины

    Сегодня на заседании Коалиции желающих лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО и энергетическую поддержку.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

    "Мы обсудим на заседании Коалиции желающих гарантии безопасности... частично, я имею в виду противовоздушную оборону и энергетическую поддержку. Поэтому мы поговорим об этом. Спасибо за организацию этой встречи со всеми партнерами", - сказал он.

    Лента новостей