    Zelenski Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:54
    Zelenski Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Bu gün "İstəklilər koalisiyası"nın iclasında liderlər Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini, xüsusilə hava hücumundan müdafiə və enerji dəstəyini müzakirə edəcəklər.

    "Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə görüşündən əvvəl bildirib.

    "İstəklilər koalisiyasının iclasında təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyik. Hava hücumundan müdafiə və enerji dəstəyini də nəzərdə tuturam. Bütün tərəfdaşlarla bu görüşü təşkil etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm", - o qeyd edib.

    Volodimir Zelenski Ukrayna "İstəklilər Koalisiyası"
    Зеленский: Коалиция желающих обсудит гарантии безопасности для Украины

