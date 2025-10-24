Zelenski Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 16:54
Bu gün "İstəklilər koalisiyası"nın iclasında liderlər Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini, xüsusilə hava hücumundan müdafiə və enerji dəstəyini müzakirə edəcəklər.
"Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə görüşündən əvvəl bildirib.
"İstəklilər koalisiyasının iclasında təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyik. Hava hücumundan müdafiə və enerji dəstəyini də nəzərdə tuturam. Bütün tərəfdaşlarla bu görüşü təşkil etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
18:09
Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edibXarici siyasət
18:08
Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"İnfrastruktur
18:02
"Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"Komanda
18:01
"Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"Komanda
17:57
Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyibEkologiya
17:52
Foto
Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
17:51
QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏYDaxili siyasət
17:46
Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"Futbol
17:33
Foto