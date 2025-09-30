Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть стран
- 30 сентября, 2025
- 11:54
К инициативе "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которая предусматривает отправку американского оружия в страну за счет европейских стран, присоединились еще шесть стран - Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х.
По его словам, данная инициатива является очень ценным механизмом НАТО, которая дает возможность закупать оборонительное вооружение, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование. Цель - обеспечивать $1 млрд в месяц в рамках инициативы.
"С августа наши партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины: Нидерланды - $578 млн, 1-й пакет; Дания, Норвегия, Швеция итого - $495 млн, 2-й пакет; Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на $500 млн, а Канада – 4-й пакет на $500 млн. 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной", - написал он.
The PURL initiative is a high-value NATO mechanism that converts allied support into tangible capabilities for Ukraine. It allows us to procure defensive weapons we urgently need to save more lives, such as Patriots and other critical American equipment, and it is already…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025