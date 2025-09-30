Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть стран

К инициативе "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которая предусматривает отправку американского оружия в страну за счет европейских стран, присоединились еще шесть стран - Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х.

По его словам, данная инициатива является очень ценным механизмом НАТО, которая дает возможность закупать оборонительное вооружение, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование. Цель - обеспечивать $1 млрд в месяц в рамках инициативы.

"С августа наши партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины: Нидерланды - $578 млн, 1-й пакет; Дания, Норвегия, Швеция итого - $495 млн, 2-й пакет; Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на $500 млн, а Канада – 4-й пакет на $500 млн. 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной", - написал он.