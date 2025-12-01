Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский и Макрон проводят переговоры в Париже

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для проведения двусторонней встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Ожидается, что они обсудят мирный план по урегулированию украинского кризиса.

    Zelenski və Makron Parisdə danışıqlar aparır
