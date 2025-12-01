Зеленский и Макрон проводят переговоры в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для проведения двусторонней встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Ожидается, что они обсудят мирный план по урегулированию украинского кризиса.
