США начали испытания новейшего атомного авианосца

Новейший американский атомный авианосец USS John F. Kennedy покинул верфь Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния для проведения ходовых испытаний.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила судостроительная компания Huntington Ingalls Industries.

Отмечается, что во время маневров впервые в море будут протестированы важные корабельные системы и компоненты.

Авианосец должен войти в состав Военно-морских сил США в марте следующего года. Закладка киля судна состоялась 22 августа 2015 года. Стоимость авианосца оценивается примерно в $13,2 млрд.

По данным HII, John F. Kennedy способен нести на борту до 90 самолетов и вертолетов.

В настоящее время в составе ВМС США имеются девять атомных авианосцев класса Nimitz и один нового класса Gerald Ford, к которому принадлежит USS John F. Kennedy.