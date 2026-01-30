Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    США начали испытания новейшего атомного авианосца

    Другие
    • 30 января, 2026
    • 08:57
    США начали испытания новейшего атомного авианосца

    Новейший американский атомный авианосец USS John F. Kennedy покинул верфь Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния для проведения ходовых испытаний.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила судостроительная компания Huntington Ingalls Industries.

    Отмечается, что во время маневров впервые в море будут протестированы важные корабельные системы и компоненты.

    Авианосец должен войти в состав Военно-морских сил США в марте следующего года. Закладка киля судна состоялась 22 августа 2015 года. Стоимость авианосца оценивается примерно в $13,2 млрд.

    По данным HII, John F. Kennedy способен нести на борту до 90 самолетов и вертолетов.

    В настоящее время в составе ВМС США имеются девять атомных авианосцев класса Nimitz и один нового класса Gerald Ford, к которому принадлежит USS John F. Kennedy.

