    Zelenski və Makron Parisdə danışıqlar aparır

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 15:29
    Zelenski və Makron Parisdə danışıqlar aparır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski fransalı həmkarı Emmanuel Makronla ikitərəfli görüş keçirmək üçün Parisdəki Yelisey sarayına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onların Ukrayna böhranının həlli üzrə sülh planını müzakirə edəcəyi gözlənilir.

    
    Зеленский и Макрон проводят переговоры в Париже

