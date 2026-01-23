Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 13:17
    Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    Вопрос о Донбассе остается ключевым, его будут обсуждать Украина, США и РФ во время своих встреч в ОАЭ сегодня и завтра.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать в модальности, как три стороны это видят. В Абу-Даби, сегодня и завтра", – сказал он.

    Президент отметил, что руководитель переговорной группы - секретарь СНБО Рустем Умеров будет давать ему "соответствующие сигналы" на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей. В состав делегации также включен заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий.

    Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу команды Украины, России и США проведут встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Как ранее заявил Зеленский, это будет первая трехсторонняя встреча в ОАЭ.

    От украинской стороны на встречах в ОАЭ в пятницу и субботу примут участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    Отметим, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который возглавит американскую делегацию, уже находится в ОАЭ.

    Владимир Зеленский Украина США Россия переговоры ОАЭ
    Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqların əsas mövzusu Donbasdır
    Zelenskyy says Donbas is key issue of trilateral talks in Abu Dhabi

    Последние новости

    13:39

    Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%

    Туризм
    13:39

    Ильгар Гасанов: Без участия в Кимберлийском процессе торговля алмазами невозможна

    Промышленность
    13:37

    В Азербайджане объявлены даты подачи заявок на получение образовательных студенческих кредитов

    Наука и образование
    13:29

    Экзамены в порядке экстерната по Баку впервые пройдут в электронной форме

    Наука и образование
    13:23

    МЭА: Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%

    Энергетика
    13:17

    Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В регионе
    13:16

    Турпоток в Азербайджан снизился на 2%

    Туризм
    12:57

    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

    Происшествия
    12:53

    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Экология
    Лента новостей