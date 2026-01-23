Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Вопрос о Донбассе остается ключевым, его будут обсуждать Украина, США и РФ во время своих встреч в ОАЭ сегодня и завтра.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать в модальности, как три стороны это видят. В Абу-Даби, сегодня и завтра", – сказал он.

Президент отметил, что руководитель переговорной группы - секретарь СНБО Рустем Умеров будет давать ему "соответствующие сигналы" на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей. В состав делегации также включен заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу команды Украины, России и США проведут встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как ранее заявил Зеленский, это будет первая трехсторонняя встреча в ОАЭ.

От украинской стороны на встречах в ОАЭ в пятницу и субботу примут участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Отметим, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который возглавит американскую делегацию, уже находится в ОАЭ.