    Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписанию

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 12:50
    Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписанию

    Пакет по обеспечению процветания Украины состоит из нескольких документов, они еще не готовы, но видим будущее этого пакета с положительным результатом.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Что касается prosperity package, также мы обсуждали с президентом США Дональдом Трампом эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что там действительно их несколько, они еще не готовы, но видим будущее с положительным результатом", - сказал он.

    По его словам, договоренность о гарантии безопасности от США готова к подписанию, и дата и место подписания зависит от Трампа.

    "Мы готовы подписывать такие важные для нас, еще раз подчеркиваю, уверены, что это исторические документы", - подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский сообщал о том, что девятый пункт проекта плана по прекращению войны в Украине предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, целью будет привлечение $800 млрд за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

