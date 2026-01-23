İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Zelenski: ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı razılaşma imzalanmağa hazırdır

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 13:02
    Zelenski: ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı razılaşma imzalanmağa hazırdır

    Ukraynanın rifahının təmin edilməsi üzrə paket bir neçə sənəddən ibarətdir, onlar hələ hazır olmasa da, bu paketin müsbət nəticə verəcəyinə inanırıq.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Prosperity package"ə gəlincə, biz ABŞ Prezidenti Donald Trampla bu sənədləri də müzakirə etdik, onlar hələ hazır deyil, lakin müsbət nəticə gözləyirik", - o deyib.

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı razılaşma imzalanmağa hazırdır, tarix və məkan isə Trampdan asılıdır.

    "Bizim üçün bu qədər vacib olan bu tarixi sənədləri imzalamağa hazırıq", - o vurğulayıb.

    Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписанию

