Zelenski: ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı razılaşma imzalanmağa hazırdır
Region
- 23 yanvar, 2026
- 13:02
Ukraynanın rifahının təmin edilməsi üzrə paket bir neçə sənəddən ibarətdir, onlar hələ hazır olmasa da, bu paketin müsbət nəticə verəcəyinə inanırıq.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.
"Prosperity package"ə gəlincə, biz ABŞ Prezidenti Donald Trampla bu sənədləri də müzakirə etdik, onlar hələ hazır deyil, lakin müsbət nəticə gözləyirik", - o deyib.
V.Zelenskinin sözlərinə görə, ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı razılaşma imzalanmağa hazırdır, tarix və məkan isə Trampdan asılıdır.
"Bizim üçün bu qədər vacib olan bu tarixi sənədləri imzalamağa hazırıq", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
13:44
Bernard Lippert: "Ayntraxt"ın "Qarabağ"a uduzmasına görə kədərliyəm"Futbol
13:43
Gürcüstanın Azərbaycandan içki və tütün idxalına çəkdiyi xərc 42 % artıbBiznes
13:32
Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqların əsas mövzusu DonbasdırRegion
13:24
Maliyyə Nazirliyi süni intellektin tətbiqinə hazırlaşırMaliyyə
13:23
Foto
Efiopiyada WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində təbliğat-təşviqat görüşləri keçirilibXarici siyasət
13:20
Foto
Zaur Mikayılov Ucarda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
13:18
Azərbaycan klubları yoxlama matçlarında: Üçündən maksimum nəticə, ikisi bütün oyunları uduzub – ARAŞDIRMAFutbol
13:14
Rəy
İlham Əliyevin Davos səfəri: Azərbaycanın qlobal mövqeyinin gücləndirilməsi - ŞƏRHAnalitika
13:06