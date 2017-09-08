Завтра в Астане начинает работу саммит ОИС

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В связи с проведением Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Астане с 9 по 11 сентября будет ограничено движение на некоторых улицах столицы. Как сообщает Report cо ссылкой на "Казинформ", об этом заявили в пресс-службе департамента внутренних дел города Астаны.

Первый саммит ОИС по науке и технологиям под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" пройдет в столице Казахстана с 9 по 11 сентября.

Он приурочен к закрытию Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего", также призванной способствовать всестороннему технологическому развитию и укреплению экономического потенциала исламской Уммы.

В этой связи будет организовано участие глав государств-членов ОИС, включая гостей Саммита, в официальной церемонии закрытия данной выставки. Совещание министров ответственных за вопросы развития науки и технологий государств-членов ОИС пройдет 9 сентября, а заседание Старших должностных лиц (СДЛ) - 7-8 сентября в Астане.

Основными документами Саммита будут Итоговое коммюнике и Астанинская декларация.