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Завершилось действие мандата Мониторинговой миссии ЕС в Армении

Завершилось действие мандата Мониторинговой миссии ЕС в Армении Сегодня завершилось действие мандата, направленный в Армению в октябре мониторинговой миссии ЕС. Согласно договоренности, достигнутой между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции, 20 октября EUMCAP был размещен вдоль армянской стороны меж
В регионе
19 декабря 2022 г. 21:42
Завершилось действие мандата Мониторинговой миссии ЕС в Армении

"Сегодня завершилось действие мандата, направленный в Армению в октябре мониторинговой миссии ЕС. Согласно договоренности, достигнутой между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции, 20 октября EUMCAP был размещен вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа ситуации и представления отчетов о ситуации на местах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

"Размещение 40 экспертов в Армении для мониторинга оказалось эффективным и способствовало формированию доверия. Сегодня мы начинаем новый этап взаимодействия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении, конечной целью которой является содействие устойчивому миру в регионе", - сказал Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Совет ЕС договорился с правительством Армении о том, что из мониторинговой миссии ЕС в Грузии в Армению будет направлена группа поддержка: "Эта группа предназначена для переходного периода и будет проводить подготовку к долгосрочной миссии, а также информировать ЕС о состоянии безопасности в регионе. Ожидается, что группу поддержки по планированию переходного периода, а также посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном поддержит президент Совета Европы Шарль Мишель в процессе нормализации".

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Версия на азербайджанском языке Aİ: “Ermənistana yeni missiyanın göndərilməsi barədə razılıq əldə olunub”

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