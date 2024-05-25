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Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашинян совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора (Лорийская область).
В регионе
25 мая 2024 г. 11:29
Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашинян совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора (Лорийская область).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ванадзор расположен в 132 км к северу от Еревана, пишут правительственные телеграм-каналы. По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.

По другим данным, премьер Армении направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

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Версия на английском языке Pashinyan’s helicopter makes emergency landing at Vanadzor stadium

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