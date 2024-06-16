Иран и РФ обсудили процессы в Кавказском регионе

Находящийся с визитом в Тегеране специальный представитель министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудил последние процессы в Кавказском регионе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ира

Находящийся с визитом в Тегеране специальный представитель министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудил последние процессы в Кавказском регионе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе МИД Ирана.

Подчеркнув совпадение позиций двух стран по важным региональным и международным вопросам, Багери Кани назвал Кавказский регион зоной национальных интересов и безопасности двух стран, подчеркнул необходимость сотрудничества в этом регионе.

"Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран относительно мирного урегулирования региональных вопросов и заявил, что важность и чувствительность текущих процессов, происходящих в Кавказском регионе, особенно усиление иностранного вмешательства, требует стратегической координации и постоянных консультаций между иранскими и российскими официальными лицами.

В этой связи он подчеркнул важность максимального использования таких региональных механизмов, как платформа 3+3, для решения региональных вопросов, расширения регионального сотрудничества и сближения, а также обеспечения безопасности, стабильности и коллективных интересов стран Кавказского региона", - отмечается в сообщении иранского МИД.

Согласно информации, И.Ховаев заявил, что Россия прилагает дипломатические усилия "по установлению мира и спокойствия в Кавказском регионе".