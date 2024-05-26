В Грузии за год задержано рекордное число наркоторговцев

В 2023 году в Грузии было задержано 210 наркоторговцев, что является рекордным показателем за последние четыре года.
Как передает местное бюро
Согласно информации, 82 из них были задержаны по факту продажи наркотических средств группой лиц или в крупном размере, еще 22 человека - в особо крупном размере. Число иностранцев, задержанных по подозрению в незаконном обороте наркотиков, составило 66.
За продажу наркотических средств за отчетный период были осуждены 183 человека.
Отмечается, что самая распространенная схема продажи наркотиков в Грузии - реализация через интернет.