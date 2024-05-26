В Грузии за год задержано рекордное число наркоторговцев

В 2023 году в Грузии было задержано 210 наркоторговцев, что является рекордным показателем за последние четыре года.

В 2023 году в Грузии было задержано 210 наркоторговцев, что является рекордным показателем за последние четыре года.

Как передает местное бюро Report , об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.

Согласно информации, 82 из них были задержаны по факту продажи наркотических средств группой лиц или в крупном размере, еще 22 человека - в особо крупном размере. Число иностранцев, задержанных по подозрению в незаконном обороте наркотиков, составило 66.

За продажу наркотических средств за отчетный период были осуждены 183 человека.

Отмечается, что самая распространенная схема продажи наркотиков в Грузии - реализация через интернет.