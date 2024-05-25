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Мэр Тбилиси заявил о планах парламента преодолеть вето на закон об иноагентах

Мэр Тбилиси заявил о планах парламента преодолеть вето на закон об иноагентах Парламент Грузии преодолеет вето президента, несмотря на анонсированные США санкции.
В регионе
25 мая 2024 г. 21:07
Мэр Тбилиси заявил о планах парламента преодолеть вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолеет вето президента, несмотря на анонсированные США санкции.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Немыслимо, что наш стратегический партнер - США - вводит против нас санкции из-за того, что законно избранный народом парламент принимает закон о прозрачности. Суверенитет Грузии, наша государственность очень важны для каждого грузина. Поэтому это вето будет преодолено", - констатировал К.Каладзе.

Он подчеркнул, что на данный момент грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке.

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС и США. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, депутаты намерены преодолеть его.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 мая анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии. В письменном заявлении главы Госдепа подчеркивалось, что Вашингтон приступил к всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества с Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti Prezidentin vetosunu ləğv edəcək

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