Мэр Тбилиси заявил о планах парламента преодолеть вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолеет вето президента, несмотря на анонсированные США санкции.

Парламент Грузии преодолеет вето президента, несмотря на анонсированные США санкции.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Немыслимо, что наш стратегический партнер - США - вводит против нас санкции из-за того, что законно избранный народом парламент принимает закон о прозрачности. Суверенитет Грузии, наша государственность очень важны для каждого грузина. Поэтому это вето будет преодолено", - констатировал К.Каладзе.

Он подчеркнул, что на данный момент грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке.

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС и США. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, депутаты намерены преодолеть его.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 мая анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии. В письменном заявлении главы Госдепа подчеркивалось, что Вашингтон приступил к всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества с Тбилиси.