Мэр Тбилиси заявил о планах парламента преодолеть вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолеет вето президента, несмотря на анонсированные США санкции.
Как сообщает местное бюро
"Немыслимо, что наш стратегический партнер - США - вводит против нас санкции из-за того, что законно избранный народом парламент принимает закон о прозрачности. Суверенитет Грузии, наша государственность очень важны для каждого грузина. Поэтому это вето будет преодолено", - констатировал К.Каладзе.
Он подчеркнул, что на данный момент грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке.
Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС и США. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, депутаты намерены преодолеть его.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 мая анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии. В письменном заявлении главы Госдепа подчеркивалось, что Вашингтон приступил к всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества с Тбилиси.