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В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе

В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе.
В регионе
25 мая 2024 г. 17:37
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе

В Армении задержаны еще двое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе, которые обвиняются в мошенничестве.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Как сообщает Следственный комитет Армении, представитель сепаратистов, так называемый экс-мэр Ханкенди, Давид Саркисян в сговоре с тремя другими лицами в феврале 2024 года составлял фальшивые документы для оформления собственности на 4 машины общей стоимостью в 19,1 млн драмов (49 тыс долларов).

В аналогичном преступлении обвиняется и другой сепаратист, так называемый "бывший мэр" Агдере Миша Гюрджян.

Как ранее сообщал Report, вчера был помещен под домашний арест "экс-градоначальник" Аскерана Айк Шамирян.

Следствие продолжается.

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