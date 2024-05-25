Мирзоян обсудил с Боррелем армяно-азербайджанское урегулирование

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем процесс азербайджано-армянской нормализации.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем процесс азербайджано-армянской нормализации.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

Согласно информации, Мирзоян отметил важность приверженности лидеров двух стран проводить делимитацию армяно-азербайджанской границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Глава МИД Армении сообщил Боррелю о ходе переговоров по проекту мирного соглашения Баку и Еревана.

Было подчеркнуто, что прийти к окончательному согласию возможно путем закрепления достигнутых договоренностей в проекте договора.