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Мирзоян обсудил с Боррелем армяно-азербайджанское урегулирование

Мирзоян обсудил с Боррелем армяно-азербайджанское урегулирование Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем процесс азербайджано-армянской нормализации.
В регионе
25 мая 2024 г. 22:22
Мирзоян обсудил с Боррелем армяно-азербайджанское урегулирование

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем процесс азербайджано-армянской нормализации.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

Согласно информации, Мирзоян отметил важность приверженности лидеров двух стран проводить делимитацию армяно-азербайджанской границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Глава МИД Армении сообщил Боррелю о ходе переговоров по проекту мирного соглашения Баку и Еревана.

Было подчеркнуто, что прийти к окончательному согласию возможно путем закрепления достигнутых договоренностей в проекте договора.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Borrellə Azərbaycanla sülh sazişini müzakirə edib

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