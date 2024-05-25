Мирзоян обсудил с Боррелем армяно-азербайджанское урегулирование

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем процесс азербайджано-армянской нормализации.
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Согласно информации, Мирзоян отметил важность приверженности лидеров двух стран проводить делимитацию армяно-азербайджанской границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.
Глава МИД Армении сообщил Боррелю о ходе переговоров по проекту мирного соглашения Баку и Еревана.
Было подчеркнуто, что прийти к окончательному согласию возможно путем закрепления достигнутых договоренностей в проекте договора.