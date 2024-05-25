В Администрации президента Турции отметили День независимости Азербайджана

В здании Администрации президента Турции в Анкаре был организован прием по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.
Как сообщает местное бюро
В официальной части посол в Турции Рашад Мамедов рассказал о пути к свободе – первого независимого государства исламского мира. Затем спикер Нуман Куртулмуш рассказал о важности Азербайджана и Турции в тюркском мире.
Далее был показан видеоролик, посвященный Азербайджану.
Мероприятие продолжилось выступлениями артистов Азербайджанской государственной филармонии, танцевального коллектива, были исполнены произведения азербайджанских композиторов и народные песни.