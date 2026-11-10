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    Израильские военные обстреляли район на юго-западе Сирии

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 23:46
    Израильские военные обстреляли район на юго-западе Сирии

    Израильская армия нанесла артиллерийский удар по окрестностям населенного пункта Бейт-Джан, расположенного на склонах горы Хермон примерно в 46 км к юго-западу от Дамаска.

    Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал, однако зафиксирован материальный ущерб.

    По его данным, снаряды упали в районе Джурат-эль-Лоз. Информация о масштабах причиненного ущерба не приводится.

    Как отмечает агентство, израильские подразделения, контролирующие горный массив Хермон, ранее проводили в этой местности военные операции. Последняя зачистка района состоялась 13 сентября.

    Кроме того, во вторник израильские военные ограничили передвижение жителей населенного пункта Транджа в провинции Эль-Кунейтра, установив контрольно-пропускной пункт для проверки транспорта и пешеходов. Дополнительные блокпосты появились на дорогах в западной части провинции Дераа, где израильские подразделения проводят операцию в районе Вади-Раккад с использованием беспилотников.

    По информации SANA, в октябре сирийские власти зарегистрировали более 200 нарушений со стороны Израиля на юге страны. Среди них - вторжения наземных подразделений, артиллерийские обстрелы, полеты разведывательной авиации, рейды в населенных пунктах и задержания местных жителей.

    Армия Израиля Дамаск (Сирия)
    İsrail hərbçiləri Suriyanın cənub-qərbini atəşə tutub
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