Израильские военные обстреляли район на юго-западе Сирии

Израильская армия нанесла артиллерийский удар по окрестностям населенного пункта Бейт-Джан, расположенного на склонах горы Хермон примерно в 46 км к юго-западу от Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал, однако зафиксирован материальный ущерб.

По его данным, снаряды упали в районе Джурат-эль-Лоз. Информация о масштабах причиненного ущерба не приводится.

Как отмечает агентство, израильские подразделения, контролирующие горный массив Хермон, ранее проводили в этой местности военные операции. Последняя зачистка района состоялась 13 сентября.

Кроме того, во вторник израильские военные ограничили передвижение жителей населенного пункта Транджа в провинции Эль-Кунейтра, установив контрольно-пропускной пункт для проверки транспорта и пешеходов. Дополнительные блокпосты появились на дорогах в западной части провинции Дераа, где израильские подразделения проводят операцию в районе Вади-Раккад с использованием беспилотников.

По информации SANA, в октябре сирийские власти зарегистрировали более 200 нарушений со стороны Израиля на юге страны. Среди них - вторжения наземных подразделений, артиллерийские обстрелы, полеты разведывательной авиации, рейды в населенных пунктах и задержания местных жителей.