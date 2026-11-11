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    İsrail hərbçiləri Suriyanın cənub-qərbini atəşə tutub

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 00:01
    İsrail hərbçiləri Suriyanın cənub-qərbini atəşə tutub

    İsrail ordusu Dəməşqdən təxminən 46 km cənub-qərbdə, Hermon dağının yamaclarında yerləşən Beyt-Cən yaşayış məntəqəsinin ətrafına artilleriya zərbəsi endirib.

    "Report"un SANA agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, atəş nəticəsində yerli sakinlər arasında xəsarət alan olmasa da, maddi ziyan qeydə alınıb.

    Məlumata görə, mərmilər Curat əl-Loz ərazisinə düşüb. Dəyən ziyanın miqyası barədə məlumat açıqlanmır.

    Agentliyin qeyd etdiyi kimi, Hermon dağ massivinə nəzarət edən İsrail bölmələri əvvəllər də bu ərazidə hərbi əməliyyatlar keçirib.

    Bundan əlavə, çərşənbə axşamı İsrail hərbçiləri Əl-Qüneytrə vilayətindəki Tranca yaşayış məntəqəsi sakinlərinin hərəkətini məhdudlaşdıraraq, nəqliyyatın və piyadaların yoxlanılması üçün nəzarət-buraxılış məntəqəsi qurublar. İsrail bölmələrinin pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) istifadə etməklə, Vadi-Rəqqad ərazisində əməliyyat keçirdiyi Dəra vilayətinin qərb hissəsindəki yollarda əlavə blokpostlar peyda olub.

    SANA-nın məlumatına görə, oktyabr ayında Suriya hakimiyyəti ölkənin cənubunda İsrail tərəfindən 200-dən çox qayda pozuntusu qeydə alıb. Bunların arasında quru bölmələrinin müdaxiləsi, artilleriya atəşləri, kəşfiyyat aviasiyasının uçuşları, yaşayış məntəqələrində reydlər və yerli sakinlərin saxlanılması var.

    Artilleriya atəşi İsrail-Suriya münasibətləri İsrail Müdafiə Ordusu (SAXAL)
    Израильские военные обстреляли район на юго-западе Сирии
    MiniBoss
    MiniBoss

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