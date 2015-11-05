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    ​Заседание суда по делу пересекшего армяно-грузинскую границу азербайджанца отложено

    Его могут оштрафовать на 210 долларов или же лишить свободы сроком до 3 лет

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Заседание суда по делу о незаконном пересечении армяно-грузинской границы гражданином Грузии азербайджанской национальности, жителем села Фахралы Тургаем Микаиловым отложено.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в суде общей юрисдикции Лорийской области. 

    По информации, очередное судебное заседание назначено на 26 ноября. 

    Согласно обвинительному заключению, Микаилов около 21 часа 23 июля, минуя пограничные посты, пешком незаконно пересек армяно-грузинскую границу в районе села Дзюнашох Лорийской области. Он был задержан армянскими пограничниками и увезен в Ереван. 

    В отношении 35-летнего азербайджанца выдвинуто обвинение по ст. 329 (незаконное пересечение границы) УК Армении. 

    В случае признания его виновным, Т.Микаилова ждет штраф в размере 100 тыс. армянских драм (около 210 долларов) или же лишение свободы сроком до 3 лет.

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