​Заседание суда по делу пересекшего армяно-грузинскую границу азербайджанца отложено

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Заседание суда по делу о незаконном пересечении армяно-грузинской границы гражданином Грузии азербайджанской национальности, жителем села Фахралы Тургаем Микаиловым отложено.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в суде общей юрисдикции Лорийской области.

По информации, очередное судебное заседание назначено на 26 ноября.

Согласно обвинительному заключению, Микаилов около 21 часа 23 июля, минуя пограничные посты, пешком незаконно пересек армяно-грузинскую границу в районе села Дзюнашох Лорийской области. Он был задержан армянскими пограничниками и увезен в Ереван.

В отношении 35-летнего азербайджанца выдвинуто обвинение по ст. 329 (незаконное пересечение границы) УК Армении.

В случае признания его виновным, Т.Микаилова ждет штраф в размере 100 тыс. армянских драм (около 210 долларов) или же лишение свободы сроком до 3 лет.