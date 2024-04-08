Заседание Совета глав МИД стран СНГ состоится 12 апреля

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ пройдет 12 апреля в Минске.

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ пройдет 12 апреля в Минске.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в ход брифинга в Астане.

"12 апреля в Минске министр иностранных дел Мурат Нуртлеу примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Планируется обсуждение актуальных аспектов региональной и международной повестки дня, состояние и перспективы взаимодействия в рамках СНГ", - сказал он.

По его словам, на заседании планируется принять ряд решений, направленных на укрепление взаимодействия в политической, культурно-гуманитарной сферах и в области туризма и спорта.

Также главы внешнеполитических ведомств планируют принять ряд совместных заявлений.