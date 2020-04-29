Россия продлила запрет на въезд иностранцев

Правительство России продлило запрет на въезд иностранных граждан в страну, который ранее действовал по 30 апреля включительно.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена", —заявил Мишустин.

За сутки в РФ умерли 108 пациентов с COVID-19, за все время - 972.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Иран и Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.