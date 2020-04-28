Россия обошла Иран по числу случаев заражения COVID-19

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Таким образом, Россия обошла Иран, где зарегистрировано 91 472 случая заболевания коронавирусом."За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 609 (40,7%", - говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.