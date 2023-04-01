Замминистра обороны: Россия не может захватить Бахмут

Российские войска ведут наступление одновременно на четырех направлениях, но преимущественно без успеха. Россия не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку.

Российские войска ведут наступление одновременно на четырех направлениях, но преимущественно без успеха. Россия не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Если простым языком подытожить сводку, то ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной", - пишет Маляр.

Она подчеркнула, что Россия проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.

"Наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город они не могут. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои. Также Россия ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью окружить город и блокировать пути снабжения", - рассказала Маляр.

Кроме того, она добавила, что бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.