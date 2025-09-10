Замминистра обороны Грузии принял участие в заседании "Рамштайн"

Заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе принял участие в 30-м онлайн-заседании в формате "Рамштайн".

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство обороны Грузии, заседание прошло под председательством государственного секретаря Великобритании по вопросам обороны Джона Хилла и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

На заседании выступил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В ходе встречи члены международной группы обсудили ситуацию, связанную с войной в Украине. В мероприятии приняли участие руководители министерств обороны стран-членов и партнеров НАТО, а также высокопоставленные официальные лица.

Отметим, что формат "Рамштайн", созданный по инициативе США, был учрежден в апреле 2022 года. С 13 февраля 2025 года координацию этого формата осуществляют Великобритания совместно с Германией.