    Gürcüstan müdafiə nazirinin müavini "Ramşteyn formatı"nın iclasına qatılıb

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:36
    Gürcüstan müdafiə nazirinin müavini Ramşteyn formatının iclasına qatılıb
    Qriqol Georqadze

    Gürcüstanın müdafiə nazirinin müavini Qriqol Georqadze "Ramşteyn formatı"nın 30-cu onlayn iclasında iştirak edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, toplantıya Böyük Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət katibi Con Hill və Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius sədrlik edib.

    İclasda Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal çıxış edib.

    Görüş zamanı beynəlxalq qrupun üzvləri Ukraynada davam edən müharibə ilə bağlı vəziyyəti müzakirə ediblər. Tədbirdə NATO-ya üzv və tərəfdaş ölkələrin müdafiə nazirliklərinin rəhbərləri, həmçinin yüksək rütbəli rəsmilər iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, ABŞ-nin təşəbbüsü ilə yaradılan "Ramşteyn formatı" 2022-ci ilin aprelində təsis olunub. 2025-ci il fevralın 13-dən etibarən isə bu formatın koordinasiyasını Almaniya ilə birlikdə Böyük Britaniya həyata keçirir.

    Замминистра обороны Грузии принял участие в заседании "Рамштайн"

