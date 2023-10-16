Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах

В конце августа по предложению президента Украины Владимира Зеленского на пост заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности этой страны был назначен 34-летний азербайджанец Теймур Ткаченко (Мамедов). Он отвечает за важную сферу,

В конце августа по предложению президента Украины Владимира Зеленского на пост заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности этой страны был назначен 34-летний азербайджанец Теймур Ткаченко (Мамедов). Он отвечает за важную сферу, связанную с организацией убежищ. Теймур Ткаченко (Мамедов) является сыном неоднократно представленного к наградам украинским руководством покойного Фирудина Мамедова, друга первого президента Леонида Кравчука.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report побывал в доме замминистра, который рассказал о своей карьере в этой стране.

"Я азербайджанец, родился в Киеве. Отец недавно скончался. Свою жизнь он посвятил украинско-азербайджанским отношениям. Я горжусь тем, что являюсь сыном Фирудина Мамедова. Он сделал все возможное для создания азербайджанской диаспоры в Украине. Я всегда хотел пойти по стопам отца и работать в государственном секторе. Мне нравилось наблюдать, как он решает проблемы людей", - заявил Т. Ткаченко (Мамедов).

По его словам, он некоторое время занимался различными вопросами, связанными с экспортом и местным производством в Украине. "В 2013 году я продолжил работу в министерстве экономики в сфере тендеров. Проработал на этом предприятии до революции 2014 года в Украине. Я работал помощником-советником депутата Верховной Рады Павла Рябикина, который в свое время занимал пост министра стратегической промышленности. В настоящее время он является послом Украины в Китае. В 2014 году меня пригласили в государственную администрацию. После того, как Владимир Зеленский стал президентом, меня повысили до должности начальника отдела в Департаменте по градостроительству и архитектуры Кабинета министров. Позже я стал первым заместителем мэра Киева Виталия Кличко. По его распоряжению я перешел на должность директора Департамента градостроительства и архитектуры администрации города. В настоящее время я являюсь заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Мне поручено заниматься убежищами в условиях войны. Трагедия в июне выявила серьезные проблемы в этой области. Во время воздушных налетов люди не могли попасть в укрытия. Проблема убежищ в стране стала стратегической. И наша главная задача - подготовить убежища по всей стране".

Он отметил, что очень благодарен Азербайджану за поддержку, оказанную Украине в этот непростой период: "Я надеюсь, что эта война закончится как можно скорее победой Украины. Жаль, что я всего несколько раз был на родине отца, в Азербайджане. Мой отец родом из Шамкирского района, он часто рассказывал об Азербайджане. Мне очень нравится азербайджанская кухня. У меня много друзей азербайджанцев. Надеюсь, что в государственных делах Украины будут участвовать больше азербайджанцев”, - сказал Т.Мамедов.