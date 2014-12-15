Госдолг Армении в 2015 году возрастет

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Госдолг Армении в 2015 году составит 42,2% ВВП. Как сообщает Report со ссылкой на ArmToday, об этом заявил на внеочередном заседании парламента первый замминистра финансов республики Павел Сафарян.

По его словам, этот уровень прогнозируется из расчета ВВП в 4,5 трлн. драмов (по текущему курсу – около 9,7 млрд. долларов США). Долг увеличится на 0,6% ВВП по сравнению с концом 2014 года.

В конце текущего года уровень госдолга должен составить 41,6% ВВП. Из них 35,6% составит внешний долг: правительства – 31% и Центробанка – 4%. Остальные 6,6 процентного пункта составит внутренний долг.

В 2015 г. внешний долг правительства сократится на 0,4 процентного пункта (до 30,6%), Центробанка – увеличится на 0,2 (до 4,2%), а внутренний долг – на 0,6 (до 7,2%).