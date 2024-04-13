Замглавы ОВА: Наступление на Харьковскую область началось с трех направлений

Харьковская область почти полностью освобождена от оккупации, за исключением некоторых населенных пунктов.

Харьковская область почти полностью освобождена от оккупации, за исключением некоторых населенных пунктов.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

По его словам, в настоящее время атаки продолжаются с севера, с приграничной с Белгородской областью территории, и в восточном направлении, в Луганске.

"Вот уже полтора года противник не может захватить ни одного населенного пункта, не продвигается ни на метр. Украинские военные каждый день отражают атаки России, им не удается достичь никаких результатов в Харьковской области. С начала этого года Харьковская область подвергается интенсивным обстрелам, в том числе город Харьков", - сказал он.

Иванов отметил, что в настоящее время продолжаются атаки на центр Харькова: "В марте усилились атаки на энергетическую инфраструктуру. Самый тяжелый обстрел за всю историю войны произошел 22 марта, когда более 20 ракет за один день уничтожили практически всю нашу отопительную и энергосистему".

По словам Иванова, сложно обеспечить работу городского транспорта, больниц и важных лечебных учреждений, а также водоснабжение населения.