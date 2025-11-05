Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 05 ноября, 2025
    • 04:05
    Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области РФ.

    Как передает Report, об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

    "Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории, чтобы поставить под контроль и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - указал Грушко.

    Rusiya XİN başçısının müavini: NATO təlimlərdə Kalininqradın mühasirəsi ssenarisini məşq edir

