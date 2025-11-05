Замглавы МИД РФ: В НАТО на учениях отрабатывают сценарий блокирования Калининграда
- 05 ноября, 2025
- 04:05
Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области РФ.
Как передает Report, об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.
"Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории, чтобы поставить под контроль и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - указал Грушко.
04:05
