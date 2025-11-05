İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Rusiya XİN başçısının müavini: NATO təlimlərdə Kalininqradın mühasirəsi ssenarisini məşq edir

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 04:22
    Rusiya XİN başçısının müavini: NATO təlimlərdə Kalininqradın mühasirəsi ssenarisini məşq edir

    Şimali Atlantika Alyansı cari təlimlərdə Rusiyanın Kalininqrad vilayətinin mühasirəsi senarisini məşq edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko "İzvestiya"ya müsahibəsində bildirib.

    Diplomat vurğulayıb ki, Baltikyanı region koalisiya qüvvə və vasitələrinin artırılması ilə aktiv şəkildə militarizasiyaya məruz qalır. Onun sözlərinə görə, əvvəllər Baltik əməkdaşlıq məkanı olsa da, indi NATO-nun səyləri ilə qarşıdurma zonasına çevrilib.

    "Alyans bu il "Baltik keşikçisi" missiyasını başladıb. Bu missiya vasitəsilə NATO bu akvatoriyada öz gəmiçilik qaydalarını müəyyən etməyə, Rusiyanın maraqları naminə həyata keçirilən dəniz yük daşımalarını nəzarət altına almağa və məhdudlaşdırmağa çalışır", - Qruşko qeyd edib.

    NATO mühasirə Kalininqrad
    Замглавы МИД РФ: В НАТО на учениях отрабатывают сценарий блокирования Калининграда

    Son xəbərlər

    04:56

    Bosniya və Herseqovinada qocalar evində yanğın olub, azı 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    04:22

    Rusiya XİN başçısının müavini: NATO təlimlərdə Kalininqradın mühasirəsi ssenarisini məşq edir

    Region
    03:40

    BMT-də Azərbaycanın ayrı-seçkiliyin bütün formalarına qarşı mübarizəsindən danışılıb

    Xarici siyasət
    03:27

    Pentaqon: ABŞ eyni zamanda bir neçə nüvə dövlətini çəkindirməlidir

    Digər ölkələr
    03:17

    ABŞ-də yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:53

    KİV: Şimali Koreya Rusiyaya minlərlə hərbçi göndərəcək

    Digər ölkələr
    02:18

    Komitə sədri: Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması dəqiq piar mexanizmləri ilə aparılmalıdır

    Diaspor
    02:03

    UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib

    Futbol
    01:57

    ABŞ "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınağını keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti