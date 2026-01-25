Замглавы МИД РФ: Контакты России и США по раздражителям без огласки идут в столицах

Россия и США возвращаются к нормальности и ведут в Москве и Вашингтоне контакты по так называемым раздражителям.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что такие контакты не афишируются.

"То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве", - сказал замглавы МИД РФ, уточнив, что "предыдущий раунд таких контактов состоялся в Вашингтоне". Дипломат уверен, что этот процесс диалога является плюсом.

"Но в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки вокруг этих контактов они особо не афишируются", - отметил Рябков. Замглавы МИД РФ уточнил: "Постфактум об их результатах - либо отсутствии таковых - мы, конечно, находим способ сообщить общественности".